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Девять команд дивизиона «40+» сыграют в Ночной лиге в Самарской области

16 октября 2017, понедельник. 13:37 Хоккей

Определился состав участников Ночной хоккейной лиги в Самарской области среди команд дивизиона «Любитель 40+» — за путёвку в Сочи в сезоне-2017/18 поборются девять команд из Самары, Тольятти, а также трёх муниципальных районов Самарской области – Красноярского, Пестравского и Кошкинского.

1. «Дрим-Тим» (Самара)
2. «Самара» (Самара)
3. «ГТС Кристалл» (Самара)
4. «Крылья» (Самара)
5. «Победа» (Тольятти)
6. «Фокс» (Тольятти)
7. «Стрела» (м.р. Красноярский)
8. «Метеор» (м.р. Пестравский)
9. «Кошки» (м.р. Кошкинский)

На данный момент все команды проходят мандатную комиссию и ведут последние приготовления к старту турнира. Начало сезона запланировано ориентировочно на 21-22 октября.

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Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
Теги
Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
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