Девять команд дивизиона «40+» сыграют в Ночной лиге в Самарской области

Определился состав участников Ночной хоккейной лиги в Самарской области среди команд дивизиона «Любитель 40+» — за путёвку в Сочи в сезоне-2017/18 поборются девять команд из Самары, Тольятти, а также трёх муниципальных районов Самарской области – Красноярского, Пестравского и Кошкинского.



1. «Дрим-Тим» (Самара)

2. «Самара» (Самара)

3. «ГТС Кристалл» (Самара)

4. «Крылья» (Самара)

5. «Победа» (Тольятти)

6. «Фокс» (Тольятти)

7. «Стрела» (м.р. Красноярский)

8. «Метеор» (м.р. Пестравский)

9. «Кошки» (м.р. Кошкинский)



На данный момент все команды проходят мандатную комиссию и ведут последние приготовления к старту турнира. Начало сезона запланировано ориентировочно на 21-22 октября.

Старт Ночной лиги в Москве и Подмосковье: впечатляет! Самые большие регионы на карте Ночной хоккейной лиги начали сезон.