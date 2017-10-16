Гол Дацюка в матче с «Салаватом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ представила 10 лучших голов прошедшей игровой недели. Первое место заняла шайба капитана СКА Павла Дацюка в матче с «Салаватом Юлаевым».
1. Павел Дацюк в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».
2. Евгений Чесалин в матче «Автомобилиста» с ЦСКА.
3. Денис Паршин в матче «Торпедо» с рижским «Динамо».
4. Йоонас Кемппайнен в матче «Салавата Юлаева» со СКА.
5. Линус Умарк в матче «Салавата Юлаева» с минским «Динамо».
6. Андрей Костицын в матче «Куньлунь Ред Стар» с «Барысом».
7. Шон Коллинз в матче ХК «Сочи» со СКА.
8. Никита Гусев в матче СКА со «Спартаком».
9. Петри Контиола в матче «Локомотива» с «Нефтехимиком».
10. Сергей Плотников в матче СКА с ХК «Сочи».
Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА
«Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.
Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.