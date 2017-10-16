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Гол Дацюка в матче с «Салаватом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

16 октября 2017, понедельник. 15:28 Хоккей

КХЛ представила 10 лучших голов прошедшей игровой недели. Первое место заняла шайба капитана СКА Павла Дацюка в матче с «Салаватом Юлаевым».

1. Павел Дацюк в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».
2. Евгений Чесалин в матче «Автомобилиста» с ЦСКА.
3. Денис Паршин в матче «Торпедо» с рижским «Динамо».
4. Йоонас Кемппайнен в матче «Салавата Юлаева» со СКА.
5. Линус Умарк в матче «Салавата Юлаева» с минским «Динамо».
6. Андрей Костицын в матче «Куньлунь Ред Стар» с «Барысом».
7. Шон Коллинз в матче ХК «Сочи» со СКА.
8. Никита Гусев в матче СКА со «Спартаком».
9. Петри Контиола в матче «Локомотива» с «Нефтехимиком».
10. Сергей Плотников в матче СКА с ХК «Сочи».

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА
«Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.

Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист ХК Локомотив ХК Салават Юлаев ХК СКА ХК Сочи ХК Торпедо Андрей Костицын Денис Паршин Йоонас Кемппайнен Линус Умарк Никита Гусев Павел Дацюк Петри Контиола Сергей Плотников
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