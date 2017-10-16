Гол Дацюка в матче с «Салаватом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ представила 10 лучших голов прошедшей игровой недели. Первое место заняла шайба капитана СКА Павла Дацюка в матче с «Салаватом Юлаевым».

1. Павел Дацюк в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».

2. Евгений Чесалин в матче «Автомобилиста» с ЦСКА.

3. Денис Паршин в матче «Торпедо» с рижским «Динамо».

4. Йоонас Кемппайнен в матче «Салавата Юлаева» со СКА.

5. Линус Умарк в матче «Салавата Юлаева» с минским «Динамо».

6. Андрей Костицын в матче «Куньлунь Ред Стар» с «Барысом».

7. Шон Коллинз в матче ХК «Сочи» со СКА.

8. Никита Гусев в матче СКА со «Спартаком».

9. Петри Контиола в матче «Локомотива» с «Нефтехимиком».

10. Сергей Плотников в матче СКА с ХК «Сочи».

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА «Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.

Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.