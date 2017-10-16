Сейв Метсолы в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших сейвов недели. Первое место занял вратарь «Амура» Юха Метсола, отразивший бросок Дмитрия Кугрышева в матче с «Авангардом».
1. Юха Метсола в матче «Амура» с «Авангардом».
2. Андрей Макаров в матче «Нефтехимика» с минским «Динамо».
3. Юлиус Гудачек в матче «Северстали» с рижским «Динамо».
4. Константин Барулин в матче ХК «Сочи» со «Слованом».
5. Якуб Коварж в матче «Автомобилиста» с «Витязем».
6. Илья Сорокин в матче ЦСКА с «Автомобилистом».
7. Микко Коскинен в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».
8. Юнас Энрот в матче минского «Динамо» с «Нефтехимиком».
9. Якуб Штепанек в матче «Слована» с «Трактором».
10. Илья Сорокин в матче ЦСКА с «Локомотивом».
Видео лучших сейвов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.