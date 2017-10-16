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Сейв Метсолы в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

16 октября 2017, понедельник. 16:52 Хоккей

КХЛ опубликовала подборку лучших сейвов недели. Первое место занял вратарь «Амура» Юха Метсола, отразивший бросок Дмитрия Кугрышева в матче с «Авангардом».

1. Юха Метсола в матче «Амура» с «Авангардом».
2. Андрей Макаров в матче «Нефтехимика» с минским «Динамо».
3. Юлиус Гудачек в матче «Северстали» с рижским «Динамо».
4. Константин Барулин в матче ХК «Сочи» со «Слованом».
5. Якуб Коварж в матче «Автомобилиста» с «Витязем».
6. Илья Сорокин в матче ЦСКА с «Автомобилистом».
7. Микко Коскинен в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».
8. Юнас Энрот в матче минского «Динамо» с «Нефтехимиком».
9. Якуб Штепанек в матче «Слована» с «Трактором».
10. Илья Сорокин в матче ЦСКА с «Локомотивом».

Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА, а Метсола – «Амуру»
Московские «армейцы» не проигрывают уже семь матчей, но до рекорда СКА им далеко.

Видео лучших сейвов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Амур ХК Нефтехимик ХК Северсталь ХК СКА ХК Слован ХК Сочи ХК ЦСКА Андрей Макаров Илья Сорокин Константин Барулин Микко Коскинен Юлиус Гудачек Юха Метсола Якуб Коварж Якуб Штепанек
Новости. Хоккей
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