Стэмкос: игра с Кучеровым ближе всего к той химии, которая была у нас с Сан-Луи

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос сравнил Никиту Кучерова со своим бывшим партнёром по звену Мартином Сан-Луи, который ушёл из «молний» в 2014 году, а позже завершил карьеру.

«Игра в звене с Кучеровым ближе всего походит на ту «химию», которая была у нас с Марти Сан-Луи. Такую «химию» тяжело найти в этой лиге. С Кучеровым очень легко играть, он — один из лучших хоккеистов в НХЛ.

Кучеров и Стэмкос играют в первом звене «Тампы», россиянин является лучшим бомбардиром команды, набрав 8 (5+3) очков в пяти матчах, у Стэмкоса 7 (1+6) очков.