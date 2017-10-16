«Монреаль» расторгнет контракт с защитником Марком Штрайтом

«Монреаль Канадиенс» вновь выставил защитника Марка Штрайта на драфт отказов, чтобы расторгнуть с ним контракт, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Ранее хоккеист уже прошёл эту процедуру и был отправлен в АХЛ, однако не приехал в расположение фарм-клуба.



39-летний Штрайт начинал прошедший сезон в «Филадельфии Флайерз», а зимой перешёл в «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл Кубок Стэнли. В регулярном чемпионате он провёл 68 матчей и набрал 27 (6+21) очков. В трёх играх плей-офф защитник отметился двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету Штрайта 434 (96+338) очка в 784 матчах. Штрайт подписал контракт с канадской командой на $ 700 тыс.

Защитник «Монреаля» Марк Штрайт прошёл драфт отказов и отправлен в АХЛ