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Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»

16 октября 2017, понедельник. 18:24 Хоккей

Омский «Авангард» на домашней арене одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли гости, в концовке первого периода отличился Павел Макаренко. «Авангард» ответил двумя шайбами Ильи Михеева во втором периоде. В третьей 20-минутке Роберт Саболич восстановил равновесие, но сильный бросок Семёна Кошелева принёс победу омской команде.

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Посмотреть видео с голами можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 0:1, 2:0, 1:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Макаренко – 19:22 (5x5), 1:1 – Михеев (Густафссон, Петерссон) – 24:01 (5x4), 2:1 – Михеев (Минеев, Пьянов) – 36:06 (5x5), 2:2 – Ткачёв (Саболич) – 44:48 (5x4), 3:2 – Кошелев (Пьянов) – 56:35 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал
Новости. Хоккей
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