Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»

Омский «Авангард» на домашней арене одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:2.



Счёт в матче открыли гости, в концовке первого периода отличился Павел Макаренко. «Авангард» ответил двумя шайбами Ильи Михеева во втором периоде. В третьей 20-минутке Роберт Саболич восстановил равновесие, но сильный бросок Семёна Кошелева принёс победу омской команде.



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