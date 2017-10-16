Вольски: победа над «Сибирью» была важнейшей с точки зрения борьбы за плей-офф

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски прокомментировал выездную победу своей команды над новосибирской «Сибирью» (3:0).



«Тяжёлый матч получился. Мы потерпели четыре поражения подряд, поэтому играли с особым рвением, очень хотелось прервать неудачную серию. Это очень важная победа, добыть которую помогла удачная игра в большинстве. Каждый из нас понимал, что победа на выезде над принципиальным соперником в борьбе за место в плей-офф будет иметь особое значение. Эти три очка позволят уверенней чувствовать себя и вернуться с выезда в неплохом настроении. Что говорил Кинэн после второго периода, когда счёт оставался не открыт? Просил продолжать давить, биться за шайбу, фокусироваться на своих действиях. Когда у тебя в пассиве серия поражений, то легко сбиться на негатив, опустить руки, а недостаток этих эмоций сказывается в игре. Мы старались сохранять позитивный настрой.



Лично для меня всё получилось неплохо. За два последних года у меня было много проблем со здоровьем, было две операции. Но я до сих пор люблю эту игру, постепенно становлюсь сильнее, чувствую себя всё уверенней и лучше. Работаю над своей игрой, постоянно тружусь в тренажёрке, стараюсь побольше тренироваться.



Как я оценю слова, что «Куньлунь» скорее канадская команда, чем китайская? У нас есть китайские хоккеисты. Им нужно время, потому что хоккей – это совсем новый спорт для этой страны. Они стараются быть лучше, программа развития действует. Возможно, на следующий год кто-то из них сможет постоянно играть в основе. Это здорово для китайского хоккея», — сказал Вольски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд