«Амур» переиграл «Барыс», выиграв четвёртую встречу подряд

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча закончилась со счётом 1:3. Хабаровская команда продлила свою серию побед до четырёх игр, у казахстанского клуба удачная серия прервалась.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Константин Пушкарёв. У подопечных Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Олег Ли, Дмитрий Клопов и Алексей Бывальцев.

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