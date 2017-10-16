«Амур» переиграл «Барыс», выиграв четвёртую встречу подряд

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча закончилась со счётом 1:3. Хабаровская команда продлила свою серию побед до четырёх игр, у казахстанского клуба удачная серия прервалась.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Константин Пушкарёв. У подопечных Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Олег Ли, Дмитрий Клопов и Алексей Бывальцев.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Бадюков близок к работе в «Сочи». Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова
Почему в СКА отказались от Чудинова, где будет играть Локтионов и кто покинет «Сибирь».