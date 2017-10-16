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«Амур» переиграл «Барыс», выиграв четвёртую встречу подряд

16 октября 2017, понедельник. 18:49 Хоккей

Астанинский «Барыс» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча закончилась со счётом 1:3. Хабаровская команда продлила свою серию побед до четырёх игр, у казахстанского клуба удачная серия прервалась.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Константин Пушкарёв. У подопечных Андрея Мартемьянова заброшенными шайбами отметились Олег Ли, Дмитрий Клопов и Алексей Бывальцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Амур
Хабаровск
0:1 – Ли (Бывальцев, Зогорна) – 25:13 (5x5), 0:2 – Клопов (Ушенин Вячеслав, Атюшов) – 47:57 (5x5), 0:3 – Бывальцев (Зогорна) – 48:59 (5x5), 1:3 – Пушкарёв (Фрэттин, Даллман) – 57:25 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Барыс
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
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