П. Зубов: «Сибирь» вышла с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (0:3).



«Настраивали команду три дня. Собраний провели больше, чем большевики. И сами ребята разговаривали, и тренерским советом собирались. Вроде душевно пообщались. Обозначили наши слабые точки. Когда мастерства маловато, это должно компенсироваться выполнением игрового задания, самоотдачей. Без этого делать нечего. Тем более против команды, где много канадцев. У нас, к сожалению, больше чем полкоманды вышли с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды. Всё остальное бренно. Пока в команде нет заводилы, кроме Конькова, этого мало. Надо биться друг за друга и ради болельщиков.



Алексеев много играл, глаз замылился, решили дать ему отдохнуть. Воробьёв выздоровел, решили поменять. Просто ротация. Санников заболел. Хотели за счёт свежих ребят добавить напористости, но они тоже вышли потерянными. Пожалел ли, что поставил в состав Энлунда? Мы говорили с ним, у него действительно были личные проблемы. Поэтому немного перегорел парень. Мы на него надеемся как на лидера.



Не считаю, что у меня не осталось методов исправить ситуацию. Команда у «Сибири» молодая. Не все в такой ситуации были. Люди пришли с разных команд. Нам есть над чем задуматься, кто как держит спады. Это нельзя проработать искусственно. Нужно подбирать ключи, есть много разных способов.



Когда есть запас мастерства, спады переносятся гораздо легче. А у нас шайба отлетает как от угла дома. Они стараются, это видно. Но надо стараться и друг друга заводить. Бог с ним, пусть «5+20», но это надо делать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд