Скабелка: у «Авангарда» такой график, что сложно доставать эмоции на каждую игру

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка оценил встречу с «Адмиралом» (3:2).



«Начало сегодня было похуже, как и во встрече с «Амуром», провели не самый лучший первый период. Хочу поблагодарить ребят, что нашли в себе силы, второй период получился мощный, хороший, важно, что забили две шайбы. В третьем периоде, наверное, начала сказываться усталость, не было напора, у соперника стали появляться моменты. Доминик сыграл здорово.



Конечно, после удачной выездной серии в домашних матчах хотелось лучшего результата. Но у нас такой график, что сложно доставать эмоции на каждую игру. Хорошо, что сегодня выиграли матч, не лучший по качеству», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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