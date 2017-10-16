ЦСКА обыграл «Трактор», продлив свою победную серию до восьми матчей

Челябинский «Трактор» на домашней арене потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 0:3. Команда Игоря Никитина продлила свою победную серию до восьми матчей.
Заброшенными шайбами в составе «армейцев» сумели отметиться Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Сергей Шумаков. Сухой матч записал на свой счёт вратарь ЦСКА Ларс Юханссон.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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