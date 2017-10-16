Коньков: подумали, что можем играть в хоккей. Нам показали, где мы находимся

Нападающий «Сибири» Сергей Коньков прокомментировал домашнее поражение новосибирской команды от «Куньлунь Ред Стар» (0:3), которое стало для сибиряков третьим подряд.



«Говорить, если честно, нечего. Лучшим оправданием будет победа в следующем матче. Все понимают, что сейчас тяжёлая ситуация в команде, но в любом случае не стоит посыпать голову пеплом. Только объединение, общие усилия могут вывести команду из этой ситуации. Самое главное – надо приложить душу. Мы выбирались из тяжёлых ситуаций. Мы – как русские люди: сначала организовываем себе безвыходное положение, а потом героически его преодолеваем. Видимо, нам в этом сезоне без проблем никак не обойтись. Нужно разобраться, провести анализ, хотя прибавлять надо в каждом компоненте игры.



Болельщики нас поддерживают, и можно понять тех зрителей, которые ушли с трибун после счёта 0:3. Они не привыкли к таким матчам, но я благодарен тем людям, которые аплодировали нам после финальной сирены. Это дорогого стоит. Вернуть зрителей на трибуны мы можем только своей хорошей игрой. Что будет, если не состоится аншлаг на домашней игре с «Амуром»? Здесь ситуация объективная, мы сами до этого довели.



У нас были содержательные матчи с хорошими командами, но где-то мы упустили нить. Может быть, подумали, что мы можем играть в хоккей, и тренеры нам на это указывают. У нашей команды другой должен быть стиль. Недостаток мастерства компенсируется высокой самоотдачей, работой, интенсивностью и выкладкой. Где-то мы себе позволили обойтись малой кровью. Нам показали, где мы находимся. Всё закономерно, и теперь нужно объединяться и в кратчайшие сроки всё возвращать», — передаёт слова Конькова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



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«Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд