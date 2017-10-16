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«Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева

16 октября 2017, понедельник. 19:29 Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх во встрече с ханты-мансийской «Югрой», матч завершился со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли гости, заброшенной шайбой на 5-й минуте отметился Антон Королёв. Во втором периоде команды обменялись забитыми голами, у хозяев гол забил Евгений Чесалин, в составе «Югры» отметился Артём Михеев. За две минуты до конца основного времени гол Франсиса Паре перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс гол Артёма Гареева.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 2 0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Королёв (Михеев, Пестушко) – 04:37 (5x5), 1:1 – Чесалин (Миловзоров, Василевский) – 23:15 (5x4), 1:2 – Михеев (Королёв) – 33:27 (5x5), 2:2 – Паре (Трямкин) – 58:19 (6x5), 3:2 – Гареев (Тимашов) – 62:04 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Югра
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