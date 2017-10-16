«Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх во встрече с ханты-мансийской «Югрой», матч завершился со счётом 3:2.



Счёт в матче открыли гости, заброшенной шайбой на 5-й минуте отметился Антон Королёв. Во втором периоде команды обменялись забитыми голами, у хозяев гол забил Евгений Чесалин, в составе «Югры» отметился Артём Михеев. За две минуты до конца основного времени гол Франсиса Паре перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс гол Артёма Гареева.



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