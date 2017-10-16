«Металлург» переиграл «Слован», Пивцакин оформил дубль

Магнитогорский «Металлург» на своём льду одержал уверенную победу над братиславским «Слованом», игра закончилась со счётом 4:1. Словацкий клуб проиграл семь из последних 10 встреч.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Сергей Мозякин, Игорь Григоренко и Никита Пивцакин, оформивший дубль. Единственный гол у «Слована» записал на свой счёт Колби Дженовей.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.
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