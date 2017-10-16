Элерс, Мэттьюс и Бекстрём стали лучшими игроками недели в НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс признан лучшим хоккеистом прошедшей игровой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Датский хоккеист набрал 7 (5+2) результативных баллов, одержав с клубом три победы подряд.



Второй звездой стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который отметился четырьмя заброшенными шайбами, две из которых были заброшены в овертаймах.



Замкнул тройку лучших игроков дня нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, в 4 матчах набравший 9 очков (3+6).



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