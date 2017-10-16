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Михнов: тяжело было в эмоциональном плане, но «Автомобилист» боролся до конца

16 октября 2017, понедельник. 20:01 Хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Михнов поделился эмоциями после победы над ХК «Югра» со счётом 3:2 ОТ.

«Тяжело сегодня было в эмоциональном плане. Очень много эмоций оставили в прошлом матче, поражение немного подкосило, что не удержали победный счет. Сегодня долго втягивались, но до конца боролись. Такие игры даже более показательны, потому что, когда ничего не получается, тяжело, но за счет характера, желания сначала спасли матч, потом вырвали победу.

С «Югрой» тяжело складываются матчи? Не сказал бы, не сравнивал матчи этого и прошлого года. Не могу объяснить, почему, но сегодня, например, уже накопилась усталость, матчи через день. Прежде всего эмоциональная усталость, но и физическая тоже. Тяжелый матч. Все — молодцы, никто не опустил руки, боролись до конца и вырвали победу.

Домашняя серия? По большому счету, не получился только первый матч с «Йокеритом», здесь у нас уже действительно проблема. Уже в третьей домашней серии у нас первый матч не получается. Может, от излишнего желания, тут надо разбираться. Остальные все матчи играли хорошо, везде бились. То есть в целом можно оценить положительно», — отметил Михнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

«Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Югра Алексей Михнов
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
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