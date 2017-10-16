«Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду

Тольяттинская «Лада» на домашней арене одержала победу над подмосковным «Витязем», встреча закончилась со счётом 3:1. Команда Валерия Белова не может выиграть на протяжении пять матчей подряд.



К началу третьего периода хозяева выигрывали в две шайбы, удачные броски сделали Денис Зернов и Кирилл Капустин. На старте третьей 20-минутки гол Александра Никулина сократил отставание гостей, но шайба Александра Нестерова упрочила преимущество «Лады».

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