Аболс: при 1:0 мы почувствовали, что игра идёт, и стали слишком вольно играть

Главный тренер тольяттинской “Лады” Артис Аболс прокомментировал победу в матче с “Витязем” со счетом 3:1.



«Знали, что у “Витязя” четвертая игра на выезде, а у нас было несколько дней без игр. Задача была — сыграть внимательно и активно, особенно в первом периоде, удалось забросить шайбу в большинстве. После 1:0 почувствовали, что игра идёт, начали слишком вольно играть, давать шансы “Витязю”, но в целом довольно ровно отыграли весь матч. Не обошлось без нервов, когда пропустили в начале третьего периода, но Нестеров очень удачно убежал и забил», — передаёт слова Аболса корреспондент “Чемпионата” Сергея Ляховский.

«Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду