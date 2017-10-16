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Аболс: при 1:0 мы почувствовали, что игра идёт, и стали слишком вольно играть

16 октября 2017, понедельник. 21:19 Хоккей

Главный тренер тольяттинской “Лады” Артис Аболс прокомментировал победу в матче с “Витязем” со счетом 3:1.

«Знали, что у “Витязя” четвертая игра на выезде, а у нас было несколько дней без игр. Задача была — сыграть внимательно и активно, особенно в первом периоде, удалось забросить шайбу в большинстве. После 1:0 почувствовали, что игра идёт, начали слишком вольно играть, давать шансы “Витязю”, но в целом довольно ровно отыграли весь матч. Не обошлось без нервов, когда пропустили в начале третьего периода, но Нестеров очень удачно убежал и забил», — передаёт слова Аболса корреспондент “Чемпионата” Сергея Ляховский.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Лада Артис Аболс
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
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