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Белов: “Лада” смотрелась свежее, а “Витязю” не хватило сил

16 октября 2017, понедельник. 21:30 Хоккей

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с «Ладой» со счетом 1:3.

«Нашей команде сегодня было очень сложно. Серия поражений в психологическом плане оказывала давление на игроков. Так получилось, что перед прошлым матчем в Магнитогорске хозяева отдыхали три дня, сегодня — “Лада”, поэтому тольяттинцы и смотрелись свежее, а нам не хватило сил, проигрывали в движении. В начале третьего периода забили, появилась надежда, но пропущенная третья шайба впоследствии не оставила нам шансов.

Финским легионерам не удаётся выйти на свой уровень. Перед подписанием мы следили за ними, они были лидерами в своём клубе, играли в финале финского чемпионата. Мы сделали всё что могли, провели хорошую предсезонку, давали игровое время в начале чемпионата, но им пока не удаётся себя проявить", — передаёт слова Белова корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.

«Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Лада Валерий Белов
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16 октября 2017, понедельник
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