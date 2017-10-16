И. Никитин: ЦСКА играл лучше «Трактора», результат по делу

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями после победы над челябинским «Трактором» со счётом 3:0.



«Победили. Считаю, лучше играли и результат по делу. Единственное, было много удалений, это постоянно сбивало темп. Ребята — молодцы, сражались, дождались своих шансов, готовимся к следующей игре», — приводит слова Никитина официальный сайт челябинской команды.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.



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