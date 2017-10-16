И. Воробьёв: все три гола были правильно не засчитаны после видеопросмотра

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги после победы над «Слованом» (4:1).



«Первые два гола, которые мы забили в большинстве, решили исход матча. Дальше уже нужно было грамотно играть, что у нас, в принципе, неплохо получилось. Интересный момент сегодня для зрителей – два видеопросмотра. Новшество, что сейчас и на шесть полевых можно посмотреть, и на попадание шайбы в сетку. Все три гола сегодня правильно не были засчитаны. Все интересные моменты, нечасто такие увидишь», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

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