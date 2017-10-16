Занковец: нельзя давать «Металлургу» такое преимущество, как игра в большинстве

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец поделился впечатлениями после поражения от «Металлурга» (1:4).



«Наверное, ключевой момент – удаления. Такой команде, как «Металлург», давать преимущество играть в большинстве – недопустимо. Переломный момент – две первые шайбы в большинстве. Они полностью сбили наши планы.



Причины удалений? Недоработка физически – когда ты останавливаешься, не двигаешь ногами, а хочешь где-то зацепить. Отсюда и удаления. Надо прилагать усилия, чтобы отобрать шайбу, а не просто зацепить или поднять клюшку. Думаю, из-за этого», — приводит слова Занковца официальный сайт «Металлурга».

Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.