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Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ

16 октября 2017, понедельник. 23:16 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя три матча.

«Сарматы» одержали победу над «Кузнецкими Медведями» со счётом 6:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Сарматы
Оренбург
6 : 2 1:1, 1:0, 4:1
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Ионов (Корайкин, Сахаров) – 04:51 (5x5), 1:1 – Котов (Ситников, Румянцев) – 10:41 (5x5), 2:1 – Куров (Любишкин, Заречный) – 39:16 (5x5), 2:2 – Зиновьев (Лудцев, Шевченко) – 42:56 (5x5), 3:2 – Тявин (Бардаков) – 44:26 (5x4), 4:2 – Тявин (Любишкин, Бардаков) – 50:55 (5x4), 5:2 – Багин (Ипатов) – 52:13 (5x5), 6:2 – Любишкин – 59:17 (5x5)

«Тюменский Легион» проиграл «Толпару» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
1 : 4 0:0, 0:1, 1:3
Толпар
Уфа
0:1 – Синявский (Голиков, Хасанов) – 37:30 (5x4), 0:2 – Абдеев (Аскаров, Миргалиев) – 40:21 (5x5), 0:3 – Петрунин (Сытый) – 41:22 (5x5), 0:4 – Науменко (Пачин, Миргалиев) – 43:06 (5x5), 1:4 – Волков (Арзамасцев) – 43:34 (5x5)

«Алтай» в упорной борьбе одолел «Ладью» — 4:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
4 : 3 1:1, 2:0, 1:2
Ладья
Тольятти
0:1 – Журавлёв (Грошев) – 03:53 (5x5), 1:1 – Писмаркин (Ширяев) – 08:57 (5x5), 2:1 – Назаренко (Шевченко, Ширяев) – 23:48 (5x5), 3:1 – Соловьёв (Назаренко, Бекетаев) – 32:58 (5x4), 4:1 – Шишов (Клавдиев) – 43:41 (5x4), 4:2 – Валиуллов (Грошев, Журавлёв) – 49:08 (5x5), 4:3 – Сыромятников (Журавлёв) – 53:52 (5x5)

В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно шесть матчей.

«Торпедо» уверенно обыграло «Торос» — 5:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
5 : 1 2:0, 2:1, 1:0
Торос
Нефтекамск
1:0 – Игнашин (Капитуров, Белозёров) – 09:39 (5x5), 2:0 – Рымарев – 14:13 (5x4), 2:1 – Котляревский – 23:57 (5x5), 3:1 – Игнашин (Белозёров) – 29:42 (5x5), 4:1 – Коротков (Метальников) – 31:25 (5x4), 5:1 – Капитуров (Маккаев, Белозёров) – 49:05 (5x5)

«Сарыарка» разгромила «Молот-Прикамье» со счётом 5:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
5 : 0 2:0, 1:0, 2:0
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Сарваров (Юксеев, Сиксна) – 02:33 (5x4), 2:0 – Альшевский (Поляков) – 13:54 (5x5), 3:0 – Альшевский (Орлов, Зиазов) – 36:23 (5x4), 4:0 – Антоновский (Сарваров, Юксеев) – 44:07 (5x4), 5:0 – Валицкий (Сиксна) – 59:17 (5x4)

«Зауралье» в результативном матче проиграло «Ижстали» — 3:7.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
3 : 7 1:4, 2:3, 0:0
Ижсталь
Ижевск
0:1 – Денис Иванов (Князев, Никифоров) – 01:42 (5x4), 0:2 – Лапин (Черников) – 08:50 (5x5), 0:3 – Мансуров (Мнихович) – 11:53 (5x5), 1:3 – Железков (Сандер, Болтанов) – 12:53 (5x4), 1:4 – Баженов (Хабаров) – 15:39 (5x5), 2:4 – Глебов (Болтанов) – 26:27 (5x4), 2:5 – Лапин (Боголейша) – 27:42 (5x4), 2:6 – Лапин (Боголейша, Курдюков) – 30:43 (5x4), 2:7 – Кочуров (Мнихович, Мансуров) – 34:03 (5x5), 3:7 – Маслов (Исаев, Фаст) – 38:56 (5x4)

«Рубин» в серии буллитов уступил «Нефтянику» — 1:2 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Егор Иванов (Ногачёв) – 30:30 (5x5), 1:1 – Байкеев (Сорокин, Ядроец) – 36:53 (5x4), 1:2 – Демидов – 65:00 ( ПБ)

ХК «СКА-Нева» взял верх над ХК «Рязань» — 5:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
5 : 2 2:0, 3:0, 0:2
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Кукштель (Солянников, Гимбатов) – 16:42 (5x5), 2:0 – Александров (Конозов, Кныжов) – 18:43 (5x5), 3:0 – Александров (Богданов, Рычагов) – 29:21 (5x5), 4:0 – Александров (Гребенников) – 35:06 (5x5), 5:0 – Сёмин (Козловский, Гимбатов) – 37:08 (5x4), 5:1 – Бондырев (Дубинин, Ипатов) – 43:40 (5x5), 5:2 – Полунин (Афанасьев, Романов) – 44:46 (5x5)

«Динамо» СПб обыграло «Буран» — 6:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
6 : 3 3:1, 2:2, 1:0
Буран
Воронеж
1:0 – Шевченко (Бирюков, Кузнецов) – 00:44 (5x5), 1:1 – Зотов (Тимошенко, Агеев) – 01:36 (5x5), 2:1 – Ручкин (Карамнов, Кузнецов) – 05:31 (5x4), 3:1 – Шевченко (Бирюков, Кремзер) – 09:06 (5x4), 4:1 – Шевченко (Карамнов) – 21:02 (5x5), 4:2 – Орлов – 23:30 (5x5), 5:2 – Уваров (Барабанов, Кремзер) – 33:08 (5x5), 5:3 – Коротеев (Мурзин) – 35:51 (5x5), 6:3 – Жарков – 53:48 (5x5)
13 случаев, когда ведущих игроков отправляли из КХЛ в ВХЛ
Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
23:16 Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ
22:56 Занковец: нельзя давать «Металлургу» такое преимущество, как игра в большинстве
22:43 И. Воробьёв: все три гола были правильно не засчитаны после видеопросмотра
22:33 Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон восстановился и сыграет с «Ванкувером»
22:32 И. Никитин: ЦСКА играл лучше «Трактора», результат по делу
22:12 Гатиятулин: ждали тяжёлого матча с ЦСКА, таким он и получился
22:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:54 Итоги игровой недели для российских хоккеистов в НХЛ, АХЛ, CHL, NCAA и USHL
21:36 Капустин: Харпер очень удачно вписался в наше звено с Никитой Филатовым
21:30 Белов: “Лада” смотрелась свежее, а “Витязю” не хватило сил
21:26 Е. Корешков: если бы «Барыс» всегда играл, как в лучших матчах, шёл бы, как СКА
21:25 Хоккейный «Спартак» открыл фирменный бутик
21:19 Аболс: при 1:0 мы почувствовали, что игра идёт, и стали слишком вольно играть
21:04 Юханссон: партнёры по ЦСКА рады, что я сумел впервые отыграть на ноль
20:56 Мартемьянов: у Метсолы отличные шансы на попадание в сборную Финляндии на ОИ
20:38 Владимир Крикунов рассказал о состоянии травмированных игроков «Автомобилиста»
20:28 Емелин: так называемое первое звено «Югры» выпало, его сегодня не было
20:25 Крикунов: надеялись, что молодые заведут «Автомобилист», но ничего не получилось
20:21 «Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду
20:01 Михнов: тяжело было в эмоциональном плане, но «Автомобилист» боролся до конца
19:55 Элерс, Мэттьюс и Бекстрём стали лучшими игроками недели в НХЛ
19:41 «Металлург» переиграл «Слован», Пивцакин оформил дубль
19:29 «Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева
19:23 Коньков: подумали, что можем играть в хоккей. Нам показали, где мы находимся
19:21 Михеев: «Авангарду» трудно даются голы в последних играх
19:17 Скабелка — о переходе Чудинова: он улучшит игру «Авангарда» в большинстве
19:13 ЦСКА обыграл «Трактор», продлив свою победную серию до восьми матчей
19:10 Скабелка: у «Авангарда» такой график, что сложно доставать эмоции на каждую игру
19:00 Стиллман: мне важно было поднять боевой дух игроков «Адмирала»
18:58 Кравчук: «Куньлунь» изменил подход к выездным играм, уделяем внимание тактике
18:52 П. Зубов: «Сибирь» вышла с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды
18:49 «Амур» переиграл «Барыс», выиграв четвёртую встречу подряд
18:26 Вольски: победа над «Сибирью» была важнейшей с точки зрения борьбы за плей-офф
18:24 Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»
18:17 Сан-Луи: у нас с Кучеровым много общего, и он понимает, что играет со Стэмкосом
18:00 Андрей Локтионов может перейти в «Локомотив»
17:51 «Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд
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17:30 Тренер Макдэвида по катанию: Коннор может увеличить свою скорость до 43 км/ч
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16:33 Игроки «Тампы» поучаствовали в тренировочной перестрелке на занятии полиции
16:05 Защитник Роман Граборенко перешёл из «Нефтехимика» в «Куньлунь»
15:28 Гол Дацюка в матче с «Салаватом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
15:16 Михаил Сергачёв получил чемпионский перстень за победу в Мемориальном кубке
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