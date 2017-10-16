Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя три матча.
«Сарматы» одержали победу над «Кузнецкими Медведями» со счётом 6:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Оренбург
6 : 2 1:1, 1:0, 4:1
Новокузнецк
1:0 – Ионов (Корайкин, Сахаров) – 04:51 (5x5), 1:1 – Котов (Ситников, Румянцев) – 10:41 (5x5), 2:1 – Куров (Любишкин, Заречный) – 39:16 (5x5), 2:2 – Зиновьев (Лудцев, Шевченко) – 42:56 (5x5), 3:2 – Тявин (Бардаков) – 44:26 (5x4), 4:2 – Тявин (Любишкин, Бардаков) – 50:55 (5x4), 5:2 – Багин (Ипатов) – 52:13 (5x5), 6:2 – Любишкин – 59:17 (5x5)
«Тюменский Легион» проиграл «Толпару» — 1:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Тюмень
1 : 4 0:0, 0:1, 1:3
Уфа
0:1 – Синявский (Голиков, Хасанов) – 37:30 (5x4), 0:2 – Абдеев (Аскаров, Миргалиев) – 40:21 (5x5), 0:3 – Петрунин (Сытый) – 41:22 (5x5), 0:4 – Науменко (Пачин, Миргалиев) – 43:06 (5x5), 1:4 – Волков (Арзамасцев) – 43:34 (5x5)
«Алтай» в упорной борьбе одолел «Ладью» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Усть-Каменогорск
4 : 3 1:1, 2:0, 1:2
Тольятти
0:1 – Журавлёв (Грошев) – 03:53 (5x5), 1:1 – Писмаркин (Ширяев) – 08:57 (5x5), 2:1 – Назаренко (Шевченко, Ширяев) – 23:48 (5x5), 3:1 – Соловьёв (Назаренко, Бекетаев) – 32:58 (5x4), 4:1 – Шишов (Клавдиев) – 43:41 (5x4), 4:2 – Валиуллов (Грошев, Журавлёв) – 49:08 (5x5), 4:3 – Сыромятников (Журавлёв) – 53:52 (5x5)
В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно шесть матчей.
«Торпедо» уверенно обыграло «Торос» — 5:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Усть-Каменогорск
5 : 1 2:0, 2:1, 1:0
Нефтекамск
1:0 – Игнашин (Капитуров, Белозёров) – 09:39 (5x5), 2:0 – Рымарев – 14:13 (5x4), 2:1 – Котляревский – 23:57 (5x5), 3:1 – Игнашин (Белозёров) – 29:42 (5x5), 4:1 – Коротков (Метальников) – 31:25 (5x4), 5:1 – Капитуров (Маккаев, Белозёров) – 49:05 (5x5)
«Сарыарка» разгромила «Молот-Прикамье» со счётом 5:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Караганда
5 : 0 2:0, 1:0, 2:0
Пермь
1:0 – Сарваров (Юксеев, Сиксна) – 02:33 (5x4), 2:0 – Альшевский (Поляков) – 13:54 (5x5), 3:0 – Альшевский (Орлов, Зиазов) – 36:23 (5x4), 4:0 – Антоновский (Сарваров, Юксеев) – 44:07 (5x4), 5:0 – Валицкий (Сиксна) – 59:17 (5x4)
«Зауралье» в результативном матче проиграло «Ижстали» — 3:7.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Курган
3 : 7 1:4, 2:3, 0:0
Ижевск
0:1 – Денис Иванов (Князев, Никифоров) – 01:42 (5x4), 0:2 – Лапин (Черников) – 08:50 (5x5), 0:3 – Мансуров (Мнихович) – 11:53 (5x5), 1:3 – Железков (Сандер, Болтанов) – 12:53 (5x4), 1:4 – Баженов (Хабаров) – 15:39 (5x5), 2:4 – Глебов (Болтанов) – 26:27 (5x4), 2:5 – Лапин (Боголейша) – 27:42 (5x4), 2:6 – Лапин (Боголейша, Курдюков) – 30:43 (5x4), 2:7 – Кочуров (Мнихович, Мансуров) – 34:03 (5x5), 3:7 – Маслов (Исаев, Фаст) – 38:56 (5x4)
«Рубин» в серии буллитов уступил «Нефтянику» — 1:2 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Альметьевск
1:0 – Егор Иванов (Ногачёв) – 30:30 (5x5), 1:1 – Байкеев (Сорокин, Ядроец) – 36:53 (5x4), 1:2 – Демидов – 65:00 ( ПБ)
ХК «СКА-Нева» взял верх над ХК «Рязань» — 5:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
5 : 2 2:0, 3:0, 0:2
Рязань
1:0 – Кукштель (Солянников, Гимбатов) – 16:42 (5x5), 2:0 – Александров (Конозов, Кныжов) – 18:43 (5x5), 3:0 – Александров (Богданов, Рычагов) – 29:21 (5x5), 4:0 – Александров (Гребенников) – 35:06 (5x5), 5:0 – Сёмин (Козловский, Гимбатов) – 37:08 (5x4), 5:1 – Бондырев (Дубинин, Ипатов) – 43:40 (5x5), 5:2 – Полунин (Афанасьев, Романов) – 44:46 (5x5)
«Динамо» СПб обыграло «Буран» — 6:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Санкт-Петербург
6 : 3 3:1, 2:2, 1:0
Воронеж
1:0 – Шевченко (Бирюков, Кузнецов) – 00:44 (5x5), 1:1 – Зотов (Тимошенко, Агеев) – 01:36 (5x5), 2:1 – Ручкин (Карамнов, Кузнецов) – 05:31 (5x4), 3:1 – Шевченко (Бирюков, Кремзер) – 09:06 (5x4), 4:1 – Шевченко (Карамнов) – 21:02 (5x5), 4:2 – Орлов – 23:30 (5x5), 5:2 – Уваров (Барабанов, Кремзер) – 33:08 (5x5), 5:3 – Коротеев (Мурзин) – 35:51 (5x5), 6:3 – Жарков – 53:48 (5x5)
13 случаев, когда ведущих игроков отправляли из КХЛ в ВХЛ
Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.