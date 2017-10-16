Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя три матча.



«Сарматы» одержали победу над «Кузнецкими Медведями» со счётом 6:2.

«Тюменский Легион» проиграл «Толпару» — 1:4.

«Алтай» в упорной борьбе одолел «Ладью» — 4:3.

В Высшей хоккейной лиге сегодня было сыграно шесть матчей.



«Торпедо» уверенно обыграло «Торос» — 5:1.

«Сарыарка» разгромила «Молот-Прикамье» со счётом 5:0.

«Зауралье» в результативном матче проиграло «Ижстали» — 3:7.

«Рубин» в серии буллитов уступил «Нефтянику» — 1:2 Б.

ХК «СКА-Нева» взял верх над ХК «Рязань» — 5:2.

«Динамо» СПб обыграло «Буран» — 6:3.