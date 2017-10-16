Пивцакин: форварды хорошо сыграли перед воротами, главным было — попасть

Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Пивцакин подвёл итоги встречи со «Слованом» (4:1).



«Очень хорошая, зрелищная, красивая игра получилась. Много голов, и мы забили в большинстве, чего нам не хватало. Всё чётко сделали, сыграли. Конечно, не совсем приятно играть, когда много остановок. Хочется в одном темпе двигаться, а получилось, что сегодня всё это немного смазалось, и можно «пересидеть» и потом не очень сыграть.



Вторую игру подряд у нас много забивают защитники? Просто хорошая игра нападающих перед воротами. Буквально не самый сильный бросок, и если вратаря хорошо закрыли, то шайба залетает. Главное, попасть в ворота», — цитирует Пивцакина официальный сайт клуба.

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