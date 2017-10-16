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Рыбаков: «Трактор» проиграл, но нужно позитивнее смотреть на результат

16 октября 2017, понедельник. 23:41 Хоккей

Нападающий «Трактора» Александр Рыбаков поделился эмоциями после поражения от ЦСКА (0:3).

«Сегодня, думаю, в атаке не очень удачно сыграли. Проиграли матч, но надо позитивнее смотреть на результат. Шансы на победу есть всегда. Будем работать, будем преодолевать все через труд. Будем выбираться. Сегодня на исход матча повлияли борьба, единоборства, скорость, выполнение игрового задания, жертвование собой, игра в большинстве и меньшинстве.

Мой 500-й матч в чемпионатах России для меня ничего особо не значит. Буду дальше играть. Хочется сыграть еще столько же, силы есть», — приводит слова Рыбакова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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ХК Трактор ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
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