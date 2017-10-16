Купер: Кучеров прибыл за 2 месяца до начала сезона — так великие входят в элиту

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о предсезонной подготовке российского нападающего Никиты Кучерова. Напомним, форвард забил во всех пяти прошедших матчах.



«Все обратили внимание, что Кучеров появился в Тампе за два месяца до начала сезона. Обычно ничего такого не происходит. В Тампе очень жарко в это время, и ребята не торопятся возвращаться сюда. А он вернулся и каждый день приходил на каток. Так великие игроки входят в элиту. И ему это удалось», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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