«Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Никита Кучеров (11-я и 42-я минуты), ещё один гол на счету Тайлера Джонсона (10). У «Ред Уингз» отличились Джастин Абделкейдер (22) и Майк Грин (37).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам. Нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 8 минут 37 секунд.

Эта победа стала для «Лайтнинг» пятой в шести стартовых матчах сезона.