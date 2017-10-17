Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Василевский — второй

НХЛ определила трёх звёзд игрового дня, в котором был сыгран один матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2.

«Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы

3. Защитник «Детройта» Майк Грин, забросивший шайбу в матче с «Тампой». Он также нанёс шесть бросков. Грин является лучшим бомбардиром лиги среди защитников, имея в активе девять очков.

2. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 29 бросков в матче с «Детройтом».

3. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший дубль в матче с «Детройтом». Его голевая серия со старта сезона насчитывает уже шесть матчей.

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Первый гол Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.