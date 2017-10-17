Кучеров: не думаю о сериях, просто хочу помогать «Тампе»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал свою результативную серию на старте регулярного чемпионата НХЛ. Во встрече с «Детройт Ред Уингз» (3:2) Кучеров записал на свой счёт две шайбы. Таким образом, россиянин стал четвёртым игроком НХЛ за последние 30 лет, которому удалось отличиться в шести стартовых матчах сезона.



«Не думаю о сериях. Просто хочу помогать команде. Победы, которых мы добиваемся сейчас, очень помогут нам в дальнейшем», – приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Кучеров стал 4-м игроком НХЛ за 30 лет, отличившимся в шести стартовых матчах