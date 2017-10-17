Стэмкос: Кучеров — особенный игрок с особенным броском. У меня такого нет

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2) поделился мнением об игре Никиты Кучерова, который забросил семь шайб в первых шести матчах сезона.

«Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы

«Не так много ребят умеют так бросать. Даже не думаю, что в моём арсенале есть такой бросок. Он получает шайбу, использует маленький загиб, который у него на конце клюшки, и бросает под перекладину. Это всех удивило. Но это не должно удивлять, потому что он постоянно над этим работает. Особенный игрок с особенным броском.



Удовольствие наблюдать за ним, играть с ним в одном звене. Неудивительно, что мы с Влади просто пытаемся доставить ему шайбу, особенно сейчас, когда он в ударе.



Посмотрите, как по-разному он забивает. Было два красивых гола с неудобной руки, пара отличных кистевых. Он постоянно работает над своей игрой. Я всегда сравниваю его с Марти Сан-Луи. Его рабочая этика, то, как он постоянно работает до тренировки, после неё. Это приносит успех. Он постоянно работает над собой, это приносит плоды. Его бросок – в пятёрке, даже в тройке лучших в лиге. Когда у тебя есть уверенность в себе, когда ты забиваешь во всех матчах, то чувствуешь, что не можешь промахнуться, что шайба сама держится на клюшке", — сказал Стэмкос в эфире клубного телевидения.

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Видео первого гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.