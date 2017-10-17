Пётр Счастливый стал третьим российским игроком румынского клуба «Чиксереда»

Нападающий Пётр Счастливый стал игроком румынского клуба «Чиксереда», сообщается на официальной странице клуба в «Фейсбуке». Ранее состав команды пополнили нападающий Андрей Таратухин и защитник Вячеслав Белов.



38-летний Счастливый начинал сезон в новокузнецком «Металлурге», за который провёл три матча, не набрав баллов за результативность. Ранее хоккеист долгое время выступал в КХЛ, в 2011 году завоевал кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Кроме того, Счастливый провёл 129 матчей в НХЛ, набрав 40 (18+22) очков.

Защитник Вячеслав Белов присоединился к Таратухину в румынском клубе «Чиксереда»