Прервётся ли серия «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?

17 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Динамо» будет бито «Салаватом». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Нефтехимик» с «составом из ВХЛ» проиграет в Питере, Вестерлунд и Ялонен победят своих соперников.
«Йокерит» — «Ак Барс»;
«Динамо» Мн – «Торпедо»;
«Динамо» Р – «Северсталь»;
СКА – «Нефтехимик»;
«Динамо» М – «Салават Юлаев».
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Принять участие в опросе также можно на Playbuzz.