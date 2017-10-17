Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кто забьёт больше в нынешнем сезоне НХЛ — Кучеров или Овечкин?

17 октября 2017, вторник. 10:02 Хоккей

На «Чемпионате» стартовал новый опрос: «Кто забьёт больше в нынешнем сезоне — Кучеров или Овечкин?».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал сезон с хет-трика и покера в первых двух матчах, на данный момент он лучший снайпер лиги с девятью голами. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забивал во всех шести матчах сезона, став четвёртым игроком за последние 30 лет, которому удалось это сделать. У него в активе уже семь шайб.

— Александр Овечкин;

— Никита Кучеров.

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Никита Кучеров Опрос
Новости. Хоккей
17 октября 2017, вторник
10:02 Кто забьёт больше в нынешнем сезоне НХЛ — Кучеров или Овечкин?
10:00 Гол с разворота Овечкина, силовой Радулова и другие моменты недели НХЛ в слоу-мо
09:20 Купер: мне нравится голод Кучерова до голов, он ведёт «Тампу» за собой
09:00 Прервётся ли серия «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:48 Пётр Счастливый стал третьим российским игроком румынского клуба «Чиксереда»
08:38 Стэмкос: Кучеров — особенный игрок с особенным броском. У меня такого нет
08:16 Кучеров: не думаю о сериях, просто хочу помогать «Тампе»
08:14 Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Василевский — второй
08:05 «Детройт» — «Тампа»: Василевский совершил красивый двойной сейв в растяжке
07:00 Топ-10 лучших голов недели в НХЛ, забитых российскими хоккеистами
07:00 А. Свечников — первый из россиян, забросивший 10 шайб в нынешнем сезоне CHL
05:21 «Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы
03:23 Кучеров стал 4-м игроком НХЛ за 30 лет, отличившимся в шести стартовых матчах
03:13 Никита Кучеров продлил голевую серию со старта сезона до шести матчей
16 октября 2017, понедельник
23:59 Купер: Кучеров прибыл за 2 месяца до начала сезона — так великие входят в элиту
23:41 Рыбаков: «Трактор» проиграл, но нужно позитивнее смотреть на результат
23:36 Пивцакин: форварды хорошо сыграли перед воротами, главным было — попасть
23:16 Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ
22:56 Занковец: нельзя давать «Металлургу» такое преимущество, как игра в большинстве
22:43 И. Воробьёв: все три гола были правильно не засчитаны после видеопросмотра
22:33 Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон восстановился и сыграет с «Ванкувером»
22:32 И. Никитин: ЦСКА играл лучше «Трактора», результат по делу
22:12 Гатиятулин: ждали тяжёлого матча с ЦСКА, таким он и получился
22:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
21:54 Итоги игровой недели для российских хоккеистов в НХЛ, АХЛ, CHL, NCAA и USHL
21:36 Капустин: Харпер очень удачно вписался в наше звено с Никитой Филатовым
21:30 Белов: “Лада” смотрелась свежее, а “Витязю” не хватило сил
21:26 Е. Корешков: если бы «Барыс» всегда играл, как в лучших матчах, шёл бы, как СКА
21:25 Хоккейный «Спартак» открыл фирменный бутик
21:19 Аболс: при 1:0 мы почувствовали, что игра идёт, и стали слишком вольно играть
21:04 Юханссон: партнёры по ЦСКА рады, что я сумел впервые отыграть на ноль
20:56 Мартемьянов: у Метсолы отличные шансы на попадание в сборную Финляндии на ОИ
20:38 Владимир Крикунов рассказал о состоянии травмированных игроков «Автомобилиста»
20:28 Емелин: так называемое первое звено «Югры» выпало, его сегодня не было
20:25 Крикунов: надеялись, что молодые заведут «Автомобилист», но ничего не получилось
20:21 «Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду
20:01 Михнов: тяжело было в эмоциональном плане, но «Автомобилист» боролся до конца
19:55 Элерс, Мэттьюс и Бекстрём стали лучшими игроками недели в НХЛ
19:41 «Металлург» переиграл «Слован», Пивцакин оформил дубль
19:29 «Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева
19:23 Коньков: подумали, что можем играть в хоккей. Нам показали, где мы находимся
19:21 Михеев: «Авангарду» трудно даются голы в последних играх
19:17 Скабелка — о переходе Чудинова: он улучшит игру «Авангарда» в большинстве
19:13 ЦСКА обыграл «Трактор», продлив свою победную серию до восьми матчей
19:10 Скабелка: у «Авангарда» такой график, что сложно доставать эмоции на каждую игру
Все новости RSS
Партнерский контент