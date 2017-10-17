Кто забьёт больше в нынешнем сезоне НХЛ — Кучеров или Овечкин?

На «Чемпионате» стартовал новый опрос: «Кто забьёт больше в нынешнем сезоне — Кучеров или Овечкин?».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал сезон с хет-трика и покера в первых двух матчах, на данный момент он лучший снайпер лиги с девятью голами. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забивал во всех шести матчах сезона, став четвёртым игроком за последние 30 лет, которому удалось это сделать. У него в активе уже семь шайб.

— Александр Овечкин;

— Никита Кучеров.

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.