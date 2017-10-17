Брюквин: могу попытаться забить, как Гранлунд, но если не получится, смеху будет

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин рассказал, что пока не думает об исполнении красивых трюков на льду, потому что должен сначала перестать допускать простые ошибки.

«Помните «гол Гранлунда»? В «Динамо» Москва играл Кирилл Пилипенко, и он на уровне МХЛ забрасывал такие шайбы. Можно попытаться, по крайней мере шайбу поднять так могу. Но как же нужно быть уверенным в себе, чтобы решиться на такое. А если не получится? Вот смеху будет.

Буллит Кучерова, когда он не бросил, но забил? Мне всё-таки кажется, что у него шайба сошла с клюшки. На буллитах тоже много разных мыслей. Но можно ли рисковать во время официальной игры? Опять же, тут нужна очень серьёзная уверенность в себе. На кону ведь не только твоё самолюбие, но победа команды. Может быть, когда-нибудь и рискну. Мне бы с другими моментами разобраться.

Иногда я допускаю во время матчей совсем детские ошибки. Могу потерять шайбу на синей линии, обрезаться. Мне ещё везёт, что в запас не сажают. Сначала надо наладить простую игру, а уж потом думать о каких-то трюках на льду", — цитирует Брюквина пресс-служба клуба.

«Динамо» будет бито «Салаватом». Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» с «составом из ВХЛ» проиграет в Питере, Вестерлунд и Ялонен победят своих соперников.

Видео буллита Кучерова без броска можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео гола Гранлунда в стиле «лакросс» можно посмотреть также на канале IIHFWorlds 2017 в YouTube.