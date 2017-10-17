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Кучеров: моя философия — сначала стреляй, а там разберёмся

17 октября 2017, вторник. 11:18 Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2) прокомментировал свою первую шайбу и поделился мнением о своей голевой серии, которая длится уже шесть матчей. В игре с «Детройтом» россиянин оформил дубль.

«Первый гол был в большинстве. Тут уже без изысков. Моя философия в таких моментах – сначала стреляй, а там разберёмся. Использовал ли я защитника, который закрывал обзор вратарю? Я вам сейчас расскажу, а вы напишете, и мне надо будет выдумывать что-нибудь другое. Поэтому пусть это останется моим секретом.

Я и над катанием работаю. Чем труднее для защитника прочитать мою игру и предугадать мой следующий шаг, тем легче для меня создать опасный момент в зоне соперника», — цитирует Кучерова «Советский спорт».

Самая опасная «молния» в мире. Кучеров повторил достижение легенд НХЛ
За последние 30 лет это удавалось только Лемье, Айзерману и Ткачуку. Все голы Никиты.

Видео первого гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
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