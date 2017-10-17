Лучшие команды низшей лиги США будут сами выбирать соперника в плей-офф

Американская низшая лига SPHL представила новый формат плей-офф на сезон-2017/18. Лига состоит из 10 команд, первые восемь из которых попадут в плей-офф.

В первом раунде команды, закончившие регулярный чемпионат в первой тройке, будут сами выбирать себе соперника из команд с посевом с пятого по восьмой. Команда с первым посевом будет выбирать первой, со вторым – второй, с третьим – третьей. Оставшиеся две команды сыграют между собой. Серия будет длиться до трёх побед.

Во втором раунде четыре команды будут распределены по парам в соответствии с их изначальным посевом, серии также продлятся до трёх побед. Финал также будет играться до трёх побед.