Витолиньш: побольше Шипачёву голов за «Вегас», чтобы забивал, как в КХЛ

Тренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал дебют Вадима Шипачёва за «Вегас Голден Найтс» в матче с «Бостон Брюинз» (3:1). Витолиньш работал с Шипачёвым в СКА в сезоне-2016/17.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

«Видел моменты игры Шипачёва за «Вегас». Конечно, хорошо, что после большой паузы, когда не играл, он в первом матче забил. Это дорогого стоит! Думаю, что Вадим должен ещё лучше играть, получит больше доверия со стороны тренеров, что он, может быть, потерял вначале. Желаю ему хорошего сезона и хороших дальнейших матчей. Побольше ему голов, чтобы забивал так же, как у нас в КХЛ», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Видео первого гола Шипачёва в НХЛ можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.