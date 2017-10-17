«Динамо» М запустило продажу мини-абонементов со скидкой на домашнюю серию

Московское «Динамо» запустило продажу мини-абонемента «Запад», по которому можно посетить четыре матча следующей домашней серии клуба со скидкой 30%. В абонемент входят матчи с «Торпедо», рижским «Динамо», «Северсталью» и «Спартаком».

Покупатель абонемента получит приоритет при выборе места на трибунах, кроме того, обладатели мини-абонемента «Запад» станут участниками розыгрыша сезонного абонемента на все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и серии плей-офф. Розыгрыш пройдёт во время второго перерыва на игре с «Северсталью», 6 ноября.

Мини-абонемент — это единый электронный билет, который действует на четыре домашних игры 31.10, 02.11, 04.11, 06.11. Его можно будет распечатать как один раз, так и на каждый матч заново. Его можно приобрести только в электронном виде на сайте «Динамо». Оплата производится банковской картой. Продажа мини-абонементов распространяется на все сектора арены «ВТБ Ледовый Дворец», кроме секторов 205, 512 и 511.

