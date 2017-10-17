Тух: Шипачёв — особенный хоккеист и умный парень, всегда знает, где надо быть

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Тух поделился мнением об игре Вадима Шипачёва. Форвады играли в одном звене в матче с «Бостон Брюинз», который стал для россиянина дебютным в НХЛ. Шипачёв забросил победную шайбу, Тух набрал 2 (1+1) очка.

«Он очень умный парень и всегда знает, где надо быть. Он может отдать пас на меня туда, куда шайба, с моей точки зрения, не дойдёт. Он особенный хоккеист.

Я очень рад за него. Ему было несладко. У него несколько иная ситуация. Он приехал из России, практически не говорит по-английски. И вот он забил свой первый гол. Он радовался, что-то кричал по-русски. Мы не поняли, что именно», — приводятся слова Туха на официальном сайте НХЛ.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

Видео гола Шипачёва можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.