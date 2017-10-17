Форвард «Авангарда» Фищенко перешёл в «Адмирал», защитник Осипов — в «Спартак»

«Авангард» подтвердил переход нападающего Ивана Фищенко в «Адмирал» в обмен на денежную компенсацию. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Кроме того, защитник Александр Осипов продолжит карьеру в «Спартаке».

Нападающий Фищенко перейдёт из «Авангарда» в «Адмирал»

22-летний Фищенко в текущем сезоне провёл один матч и очков не заработал. Всего в КХЛ он сыграл 115 матчей и набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности "+8"

28-летний Осипов в этом сезоне принял участие в 14 матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-2» и 56 минутах штрафа. Всего в КХЛ на его счету 110 (51+59) очков в 355 играх при показателе полезности «+10» и 334 штрафных минутах.

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