Каспарайтис: Торторелла – не фанат красивой игры, может поддавливать Панарина

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре форварда клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и его работе с тренером Джоном Тортореллой.

«Артемий – очень талантливый игрок. Он заиграет везде. Недавно забил первую шайбу за «Коламбус», а также уже оформил два ассистентских хет-трика. Главное, чтобы не было проблем с тренером. Торторелла может его поддавливать, где-то сковывать, ограничивать в определённых моментах. Джон — не большой фанат красивой игры, он проповедует жёсткую манеру игры, строгое выполнение тренерского задания. Все команды Тортореллы играют в оборонительный и силовой хоккей. Но Панарин должен себя проявить», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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