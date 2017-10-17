Дуайер: power play – объект ежедневного внимания «Динамо», голы даются непросто

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча с нижегородским «Торпедо», который начнётся сегодня, 17 октября, в 19:30 мск.



«Торпедо» – хорошо знакомая нам команда, ведь не так давно мы уже встречались с ней на выезде. Нижегородцы играют в быстрый, активный хоккей, много внимания уделяют силовой борьбе. Нам нужно быть готовыми к этому. Жду, что сегодня будет хороший матч, зрелищный, который должен понравиться нашим болельщикам.



Нам тяжело даются шайбы. Поэтому над реализацией моментов мы продолжаем упорно работать, будь то игра «пять на пять» или большинство. Но power play – объект нашего ежедневного внимания. Этот тот элемент игры, который мы обязаны улучшить и который может сыграть очень важную роль для нас", — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

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