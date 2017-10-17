Генменеджер «Миннесоты»: жалко Паризе, не хочу распространять слухи

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер поделился мнением о новом повреждении форварда Зака Паризе.



«Давайте подождём. Не хочу распространять слухи. Конечно, было бы лучше, если бы он завершил тренировку. Но этого не произошло. Теперь надо узнать, как он себя чувствует. Давайте не будем гадать.



Зака жалко. Он много работал и находится в отличной форме. Надеемся, что ничего серьёзного не произошло. Может быть, вообще нет поводов для беспокойства. Всё станет понятно потом. Но уверен, что он расстроен», — цитирует Флетчера официальный сайт лиги.

«Хичкок, как в КХЛ, пошёл по второму кругу». Каспарайтис – о неделе в НХЛ Почему у Радулова нет голов, с кем можно сравнить Задорова и что нужно было сделать с Кросби за удар вратаря.