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Генменеджер «Миннесоты»: жалко Паризе, не хочу распространять слухи

17 октября 2017, вторник. 14:50 Хоккей

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер поделился мнением о новом повреждении форварда Зака Паризе.

«Давайте подождём. Не хочу распространять слухи. Конечно, было бы лучше, если бы он завершил тренировку. Но этого не произошло. Теперь надо узнать, как он себя чувствует. Давайте не будем гадать.

Зака жалко. Он много работал и находится в отличной форме. Надеемся, что ничего серьёзного не произошло. Может быть, вообще нет поводов для беспокойства. Всё станет понятно потом. Но уверен, что он расстроен», — цитирует Флетчера официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт "Миннесоты Уайлд" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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