Болельщики «Ферьестада» оскорбили память погибшего вратаря «Локомотива» Лива

В матче между шведскими клубами ХВ-71 и «Ферьестадом» болельщики гостей оставили в туалете стадиона надписи, оскорбляющие память вратаря ХВ-71 и «Локомотива» Стефана Лива, информирует Expressen. Лив погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, вместе со всей ярославской командой и тренерским штабом.



Посмотреть фото надписей можно в «Твиттере».



Генеральный директор «Ферьестада» Стефан Ларссон прокомментировал данное событие: «Мы не имеем об этом никакой информации. Я поговорил с нашим офицером службы безопасности, который общался с фанатами. Никто из них ничего не знает, те кто был на стадионе не видели, кто это мог сделать».



Отметим, что это не первый случай оскорбления памяти Лива фаната «Ферьестада». В марте они пели оскорбительные кричалки про вратаря.