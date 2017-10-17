«Нефтехимик» подтвердил обмен Граборенко в «Куньлунь»

«Нефтехимик» на своём официальном сайте подтвердил обмен защитника Романа Граборенко в «Куньлунь Ред Стар», взамен нижнекамский клуб получил денежную компенсацию.



25-летний белорусский хоккеист в текущем регулярном чемпионате сыграл в 17 матчах, отметившись двумя (1+1) очками при показателе полезности «-8», проводя на площадке в среднем больше 18 минут. Всего в КХЛ Граборенко провёл 34 матча за«Нефтехимик» и минское «Динамо» и набрал 10 (3+7) очков.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Защитник Роман Граборенко перешёл из «Нефтехимика» в «Куньлунь»