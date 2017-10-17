Ландер: грустно, что игроки из НХЛ не приедут на ОИ, но это большой шанс

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился мнением об отказе НХЛ от участия в ОИ-2018.



«Это невероятно грустно, что НХЛ не позволяет своим игрокам поехать в Корею. Олимпийские игры должны быть местом скопления лучших игроков, но сейчас этого не будет. Зато теперь появляется шанс для нас, других игроков, и это невероятно большая мотивация. Ты можешь устать, но получаешь дополнительный заряд энергии, думая об Олимпиаде. Это отличная возможность, ведь все мы смотрели и смотрим ОИ, причём не только хоккей», — приводит слова Ландера Hockey Sverige.

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