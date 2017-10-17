Гилл: хоккей теперь — не контактный спорт, в моё время можно было держать руками

Экс-защитник НХЛ, обладатель Кубка Стэнли―2009 Хэл Гилл поделился мнением об изменениях в правилах.



«Хоккей перестал быть контактным спортом. В моё время можно было схватить соперника руками и держать его. Можно было клюшку для этого использовать, можно было в борт его привезти, толкаться. Сейчас, после локаута 2005 года, правила изменились. Нельзя цеплять, нельзя держать клюшкой, нельзя бить по рукам. Раньше можно было бить по клюшке. Теперь и этого нельзя делать.



Защитники должны быть быстрыми, правильно выбирать позицию. Если ошибся в выборе — проиграл. И с этим уже ничего не поделаешь. Если соперник объезжает тебя по дуге, уже нельзя бить по рукам, чтобы догнать его. Не получится зацепить его и так увести от ворот. Нужно подставить тело, применить силовой приём. Или занять правильную позицию. Все знают, что большую часть времени я провёл на скамейке штрафников. Сейчас игра изменилась, и всем приходится меняться», — цитирует Гилла официальный сайт лиги.

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