Ховард: Кучеров всегда забивает в решающие моменты, с этим надо что-то делать

Вратарь «Детройт Ред Уингз» Джимми Ховард после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:3 прокомментировал игру российского нападающего «молний» Никиты Кучерова, который записал на свой счёт две заброшенные шайбы, в том числе и победную.



«Я хотел накрыть шайбу, а он проткнул её мимо меня. Кучеров всегда забивает нам в решающие моменты. Надо что-то с этим делать», — приводит слова Ховарда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Самая опасная «молния» в мире. Кучеров повторил достижение легенд НХЛ За последние 30 лет это удавалось только Лемье, Айзерману и Ткачуку. Все голы Никиты.