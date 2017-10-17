Экблад: верю, что приз лучшему защитнику могу получить я или кто-то из «Флориды»

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился мнением от работы под началом нового тренера Боба Бугнера.



«У нас очень молодая команда, и это хорошо. Тренеры Джек Капуано и Боб Бугнер дают нам шанс. Они чётко формулируют задачи. Нам понятно, чего они хотят и как мы должны играть.



Я как губка впитываю всё, что говорит такой человек, как Бугнер. Он успешно работал с лучшими хоккеистами мира, многому их научил, давал им дельные советы, воспитал обладателя приза Норриса. Это вдохновляет меня и других ребят. Я действительно верю, что приз лучшему защитнику могу получить я или кто-то из „Флориды“. У него интересные мысли, его приятно слушать, и у него надо учиться, чтобы выжать из себя максимум», — цитирует Экблада официальный сайт лиги.

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