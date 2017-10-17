Вратарь минского «Динамо» Энрот вышел в стартовом составе 23-й раз подряд

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот вышел в основном составе своей команды на встречу с нижегородским «Торпедо». Таким образом, 29-летний шведский голкипер начал на льду 23-й матч своего клуба со старта регулярного чемпионата.



В текущем сезоне Энрот в 22 матчах записал на свой счёт три «сухаря», отражая 92,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,00. Голкипер проводит свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге.



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